Anche il Molise nella morsa del maltempo. Insieme alla Campania, è tra le regioni italiane in cui è stata diramata l’allerta meteo arancione del Dipartimento di Protezione Civile. Intensi temporali sono previsti per le prossime ore accompagnati da forti raffiche di vento.

La stagione autunnale prende il sopravvento dopo lunghe settimane prive di precipitazioni e con temperature sopra la media. Stando alle previsioni a essere maggiormente colpito sarà il settore occidentale del Molise. Già interessata dal maltempo la provincia di Isernia.

La pioggia battente ha rallentato la circolazione alle porte del capoluogo pentro e in molti altri Comuni come Fornelli, Sessano, Colli a Volturno. Fango e detriti sulle carreggiate. Sorvegliati speciali i torrenti Rava e Ravindola tra Venafro e Montaquila, due torrenti non nuovi a esondazioni. Per il primo la situazione non dovrebbe diventare critica, infatti sono già partiti i lavori di ripulitura dell’alveo. Mentre per la pulizia del secondo si attendono ancora le autorizzazioni dei tecnici regionali per dare il via alle operazioni di pulizia. Ma intanto il sindaco di Montaquila Marciano Ricci rassicura: l’ok per i lavori sul tratto comunale del Rava dovrebbe arrivare nelle prossime ore.