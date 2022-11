L’amministrazione comunale di Torella del Sannio si apre ai cittadini: Meffe convoca il primo confronto pubblico. Il sindaco Gianni Meffe comunica che è previsto per oggi, sabato 19 novembre 2022, alle ore 18:30 presso la Sala Convegni “Don Antonio Cerrone”, un primo incontro pubblico con la cittadinanza. “Considerando l’importanza di avere momenti di confronto aperti e costruttivi – scrive Meffe – si invita la cittadinanza a partecipare al fine di essere costantemente aggiornata sugli sviluppi amministrativi e chiedere informazioni e delucidazioni sugli argomenti di proprio interesse. Inoltre, si invita i cittadini di Torella del Sannio a far pervenire in qualsiasi momento segnalazioni (buche stradali, punti luce non funzionanti, zone di degrado urbano, ecc.) e suggerimenti utili a questa Amministrazione”.