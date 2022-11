Sono 101 i nuovi contagi in Molise nelle ultime 24 ore sui 488 tamponi processati, con il tasso di positività al 20,6%. Il dato emerge dall’ultimo Bollettino Asrem che riporta anche due nuovi ricoveri in Malattie infettive del Cardarelli, dove i pazienti ospedalizzati per Covid sono 14. Non ci sono guariti, mentre gli attualmente positivi sono 4.959.