Un importante opportunità per l’economia molisana, alle prese con una grave crisi, acuita dalla pandemia prima e dal caro energia poi. Sono infatti in arrivo risorse per la creazione di piccole e micro imprese con carattere innovativo, in ambito extra agricolo, nelle aree rurali regionali così da contribuire alla vitalità delle economie locali. Li mette a disposizione la Misura 6.2 del Psr Molise.

Il bando prevede un aiuto a fondo perduto di start up. Si tratta dell’80% all’avvio dell’attività e il restante 20 a completamento del piano aziendale – finalizzato ad agevolare soprattutto le fasi iniziali delle nuove attività che solitamente sono quelle più difficili e quindi per venire incontro alle difficoltà finanziarie che spesso molti piccoli imprenditori sono costretti ad affrontare. “Questa misura del PSR rappresenta un importante strumento di contrasto al grave fenomeno dello spopolamento, che ormai da tempo attanaglia il nostro Molise e può aiutarci a rilanciare l’occupazione e lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, attraverso il sostegno concreto a nuove idee imprenditoriali – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura – L’invito dunque è rivolto ai giovani a partecipare, mettersi in gioco e a cogliere con entusiasmo tale opportunità. È giunto il momento di trasformare i propri sogni in progetti solidi e reali”.

Le domande per poter richiedere il contributo, vanno presentate entro e non oltre il 17 gennaio 2023. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione e su quello del PSR Molise.