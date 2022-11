Sono davvero tante le donne che stanno partecipando e dando il loro contributo alla realizzazione dei quadrati di maglia che ricopriranno piazza Vittorio Emanuele II domenica 20 novembre, dalle ore 9.00, grazie all’iniziativa “Viva Vittoria a Campobasso, Giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”, organizzata dall’Associazione Liberaluna Onlus e patrocinata dal Comune di Campobasso.

Per parlare del progetto che sta dietro l’intera iniziativa di “Vivi Vittoria” e presentare ciò che accadrà domenica in Piazza Vittorio Emanuele II, questa mattina, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio, insieme alla presidente dell’Associazione Liberaluna Onlus, la Dr.ssa Maria Grazia La Selva. Presente all’incontro anche l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella.

L’iniziativa, come hanno avuto di sottolineare gli organizzatori, ha esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica.

Ogni partecipante ha contribuito alla giornata finale di Viva Vittoria realizzando quadrati di maglia lavorati ai ferri o all’uncinetto nelle dimensioni 50×50 cm. I quadrati verranno poi cuciti con un filo rosso, espressione di unione e relazione, per formare coperte da 100×100 cm che, affiancate le une alle altre, rivestiranno domenica Piazza Vittorio Emanuele II.

“Alla base di questo progetto che il Comune di Campobasso ha voluto patrocinare – ha detto il sindaco Gravina – c’è l’idea forte e concreta di quanto l’aggregazione intorno ad un obiettivo comune e condiviso sia essenziale in una comunità per realizzare una sensibilizzazione diffusa, socialmente e culturalmente profonda, intorno a temi come quello della lotta alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere.”

La manifestazione, come detto, si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II domenica 20 novembre, a partire dalle ore 9.00 e sino alle ore 19.00. A sostegno di “Viva Vittoria” si alterneranno diversi ospiti: Marco Libertucci e Federica Tronca, APS ArTaMo Arte Talenti Moda, Antonio Fornaro, Officina Creattiva.