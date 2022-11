La Diocesi di Termoli-Larino e la Pastorale della Salute Diocesana comunicano di partecipare alla Settimana di Raccolta farmaci per l’Infanzia “In Farmacia per i Bambini 2022”, promossa dalla Fondazione Francesca Rava, che si terrà da oggi fino al 25 novembre.

Saranno raccolti i farmaci pediatrici da banco e i prodotti baby care, donati dalle persone che si recheranno nelle Farmacie aderenti all’iniziativa, che acquisteranno tali prodotti farmaceutici e le consegneranno ai Volontari presso lo stand adibito alla raccolta presente in Farmacia. Tali prodotti farmaceutici saranno distribuiti alle Famiglie indigenti e bisognose della nostra Diocesi attraverso la Caritas Diocesana e le Parrocchie.

La raccolta sarà effettuata presso le Farmacie di Termoli Le Diomedee ( via del Pero 24) e Del Molinello ( via del Molinello 14/A) che hanno generosamente aderito all’iniziativa. In tali Farmacie il giorno 18 novembre, data di inizio della raccolta, saranno presenti i Volontari della Pastorale della Salute Diocesana, della Parrocchie Santa Maria degli Angeli e San Timoteo, della LILT CB e dell’UNITALSI, che daranno notizie sulle finalità dell’iniziativa e indirizzeranno nella scelta dei prodotti da donare per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie cui è indirizzata tale iniziativa.