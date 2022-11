Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia a Campobasso. La Squadra Mobile ha eseguito una ordinanza di allontanamento dalla casa di famiglia emessa dal giudice delle indagini preliminare su richiesta della Procura a carico di un uomo dedito all’abuso di alcool e che in passato era stato seguito anche da una struttura sanitaria ma dalla quale si era spesso allontanato interrompendo il percorso di cura. Per anni ha offeso, umiliato e picchiato i suoi familiari, la moglie e i figli. L’uomo inoltre si metteva spesso alla guida ubriaco e quando i familiari intervenivano per impedirglielo reagiva picchiandoli.