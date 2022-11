Incubo ospedale Veneziale di Isernia. Dopo i tagli di servizi e le continue problematiche riguardanti la carenza di personale medico e paramedico, a prendere posizione l’Amministrazione comunale. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Francesco, il sindaco Piero Castrataro ha annunciato l’organizzazione di un incontro pubblica a tutela della sanità pentra. Appuntamento fissato per il 22 novembre alle ore 18 nella sede comunale. “Spero che partecipino in tanti alla manifestazione: cittadini, lavoratori del settore e anche i parlamentari molisani. Dobbiamo ribadire la nostra determinazione in difesa di una sanità che sia efficiente” ha detto il primo cittadino.

Visti i piani di depotenziamento del Veneziale, Castrataro non esclude azioni giudiziarie nei confronti dei vertici della sanità regionale. Sull’ipotesi di rimozione del primario Giovanni Vigliardi dalla direzione del reparto di chirurgia a favore di un docente Unimol, la giunta comunale isernina propone la revisione del provvedimento. In ultimo, l’appello del primo cittadino al ministro della Salute Orazio Schillaci che visiterà l’ateneo di Campobasso in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. “Incontrare il ministro insieme agli altri colleghi della Conferenza dei Sindaci sarebbe importante per mostrargli come il decreto Balduzzi abbia comportato pesanti tagli alla sanità molisana”.