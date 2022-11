Museo permanente dell’arte e civiltà contadina, il progetto dell’amministrazione comunale di Roccavivara. Il sindaco Angelo Minni e l’assessore con delega alle politiche Agricole Franco Ninni, con una nota congiunta lanciano un appello alla cittadinanza, “l’amministrazione comunale, ha nell’animo la volontà di voler realizzare un museo permanente “dell’arte e civiltà contadina” per far rivivere alle nuove generazioni gli antichi mestieri e custodirne la memoria. Alla luce di quanto sopra, si invitano i cittadini che volessero disfarsi di vecchi attrezzi agricoli, di non abbandonarli in discarica ma contattare gli uffici comunali al n. 0874.875087, per comunicare la propria disponibilità a donarli al Comune che provvederà direttamente al ritiro. E’ possibile contattare, altresì, anche i seguenti numeri: 349.3261640 Galizia Juanita – Agente di Polizia Municipale e 328.9644362 sig. Franco Ninni – Assessore.