Il 21 Novembre 2022 alle ore 15:30 presso L’Auditorium “A. La Mensa” dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso verrà presentato il progetto “Didattica da… fuoriclasse”, un’iniziativa sperimentale e scientifica di outdoor education, che coinvolge il territorio direttamente nella trasformazione della scuola da aula chiusa e statica a paesaggio didattico, dove anche il territorio, con i suoi esperti, contribuisce sinergicamente alla crescita cognitiva e umana dei ragazzi, vero patrimonio per il futuro di questa regione. Spazi accreditati della nostra città diventeranno parte costitutiva di nuovi processi di apprendimento e di formazione, in modo da permettere ai nostri futuri cittadini anche di orientare le proprie scelte avendo uno sguardo più da vicino sul mondo produttivo locale. IL progetto vede anche il supporto dell’Emittente Telemolise che ospiterà gli alunni nella propria sede. La scuola si è resa pronta a rispondere alla continua spinta innovativa della società anche in base alle esigenze del territorio, un’occasione da non perdere per ribadire l’importanza di un dialogo tra i vari attori al fine di creare un’autentica comunità educante.

Fonte: Ufficio stampa