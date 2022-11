Quattro misure restrittive sono state eseguite questa mattina all’alba dai carabinieri della Compagnia di Larino nel corso dell’operazione antidroga “Le stradelle”. E’ stato smantellato un giro di spaccio da 500 dosi di hashish al mese che aveva il suo quartier generale nel centro storico di San Martino in Pensilis (Campobasso). Sette gli indagati, la persona considerata la mente del gruppo, 44 anni, vive proprio tra le viuzze del paese, da qui il nome dell’operazione. L’uomo è finito in carcere mentre un suo complice di 33 anni è ai domiciliari e una terza persona di 19 anni è stata destinataria di un obbligo di dimora. Nel corso del blitz di questa mattina c’è stato poi anche un arresto in flagranza, un 21enne incensurato trovato in casa con oltre 50 dosi di hashish. Le persone coinvolte sono tutte di San Martino, alcune di loro sono originarie di Campomarino. I dettagli dell’operazione sono stati forniti durante una conferenza stampa al comando provinciale di Campobasso dal comandante provinciale dell’Arma Luigi Dellegrazie insieme al comandante della Compagnia di Larino Christian Petruzzella. Le indagini si sono svolte tra i mesi di febbraio e maggio. Fondamentale – hanno evidenziato i carabinieri – è stata la collaborazione dei residenti e anche di alcuni genitori preoccupati per il continuo via vai dei figli verso le case degli spacciatori. Gli investigatori hanno evidenziato anche una fattore comune tra questa operazione e altre svolte nei mesi scorsi sempre in basso Molise: il luogo di approvvigionamento della droga è sempre San Severo, in Puglia.