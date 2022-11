Sistemazione del dissesto idrogeologico lungo la viabilità comunale di contrada Rio, Montagna e Querciapiana, la giunta comunale di Trivento approva il progetto esecutivo. L’esecutivo di via Torretta, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo, dell’importo di 670mila euro, per la sistemazione del dissesto idrogeologico lungo la viabilità comunale contrada Rio, Montagna e Querciapiana. Una infrastruttura che interessa le contrade popolose e soggetta a frane. Quello della viabilità è sempre stato il tallone di Achille per il Comune trignino, per due ordini di motivi: il primo, per la natura del terreno franoso, che insidia costantemente la stabilità delle infrastrutture; il secondo, per l’estensione delle arterie stradali, una rete vasta, che copre un territorio altrettanto vasto.