E’ entrato nell’officina di via Elba fortemente alterato. Forse era ubriaco. Si è rivolto al titolare minacciandolo e offendendolo.

Il litigio tra il cliente di 49 anni, di origini pugliesi e il meccanico è durato pochi secondi, perché all’improvviso l’aggressore ha estratto una pistola e l’ha puntata contro il proprietario dell’officina.

La reazione del meccanico è stata tanto repentina e immediata che il 49enne se lo è trovato addosso. Attimi concitatissimi, durante i quali sarebbe potuto accadere di tutto. Nella colluttazione è intervenuto anche un dipendente dell’officina che insieme al titolare è riuscito a sfilare la pistola dalla mano del cliente, disarmandolo.

Qualche minuto dopo, in via Elba è arrivata anche una pattuglia della Volante, che per una circostanza fortuita si trovava proprio nei paraggi. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il cliente già nel corso della mattinata avesse avuto una discussione con il meccanico per una riparazione della sua auto. Il proprietario dell’officina lo aveva allontanato dopo un primo litigio.

‘Io ti ammazzo’, gli avrebbe urlato lasciando il garage. Un’intenzione che di lì a qualche ora il 49enne avrebbe messo in pratica. La pistola aveva un solo colpo in canna, ed è registrata per uso sportivo. Ma quel colpo avrebbe potuto anche essere fatale se fosse stato esploso. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di Termoli che stanno visionando le telecamere di sorveglianza. L’uomo di 49 anni ora si trova nel carcere di Lanciano