I dati Covid con il bollettino dell’Asrem. Sono 111 i nuovi positivi su 529 tamponi processati. Tasso di Positività al 20,9%. 21 i guariti. 2 i ricoveri in Malattie infettive, dove ci sono 9 pazienti con Covid in Cura. Nessuno in Rianimazione.

Dei nuovi positivi 22 sono di Termoli e 20 di Campobasso. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi in Molise sono 4759.