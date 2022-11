L’undicesimo turno di campionato ha confermato la vetta del Pineto che si è sbarazzato con un netto tre a zero del malcapitato Team Nuova Florida, la doppietta di Njambe e il calcio di rigore di Maio hanno consentito agli abruzzesi di salire a quota ventiquattro in classifica. Ad una lunghezza di distanza il Trastevere che, nonostante l’inferiorità numerica, è riuscito ad avere la meglio sul Chieti. Ha perso qualche punto dalle prime due della classe la Vigor Senigallia che ha impattato zero a zero al Cannarsa di Termoli. I molisani hanno conquistato il sesto pareggio consecutivo di cui tre maturati contro Fano, Avezzano e, appunto, Senigallia che si trovano in zona play-off, testimonianza dell’ottimo momento di forma per gli adriatici. Sicuramente un punto che sta più stretto al Termoli per quanto visto sul rettangolo di gioco, i giallo rossi dopo aver sofferto nei primi trenta minuti hanno preso in mano la partita. Palo clamoroso colpito da Carnevale nella parte finale del primo tempo e diverse occasioni nel secondo tempo dove è mancato soltanto il guizzo per regalarsi la prima vittoria in campionato. Brutta tegola per mister Esposito che ha perso uno dei suoi uomini più esperti, Edoardo Defendi, l’attaccante in giornata è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione di una frattura scomposta al setto nasale. Prossimo avversario del Termoli sarà la Sambenedettese che si trova impelagata in zona play out nonostante i proclami di inizio stagione. La squadra marchigiana ha vissuto il secondo scossone tecnico infatti, dopo l’esonero di Alfonsi, la società ha deciso di sollevare dall’incarico anche Prosperi ed il preparatore atletico Vassalli. Fatale è stata la sconfitta contro la Vastese e i soli cinque punti conquistati in sei giornate.

Ottimo punto quello del Vastogirardi sul campo della quarta forza del campionato Fano. Una partita equilibrata, due squadre che si sono affrontate a viso aperto e hanno creato occasioni gol. La squadra di Coletti è andata in vantaggio con un bellissimo gol di Gallo, pareggio arrivato nei minuti di recupero della prima frazione su calcio di rigore. Sacrosanto il fallo che ha scaturito il penalty, troppo irruento l’intervento su Niang. Peccato perché chiudere il primo tempo in vantaggio magari avrebbe potuto cambiare le sorti della contesa. Nel secondo tempo l’ingresso di Hernandez ha dato cambio di passo all’attacco giallo blu ma la partita è scivolata sul pareggio finale. Prosegue il processo di crescita del Vastogirardi, dopo un’ottima partenza i ragazzi hanno avvertito un lieve periodo di calo dovuto anche alla giovane età della rosa. Obiettivo è quello di tornare alla vittoria che manca, ormai, da più di un mese precisamente dal 9 ottobre. Squadra subito a lavoro per preparare la difficile sfida contro il Matese che ha scavalcato di un punto proprio il Vastogirardi. Grande vittoria degli uomini di Urbano sul difficile campo di Avezzano, tre punti che hanno rilanciato, con prepotenza, i bianco verdi in classifica. Una rimonta non pronosticabile dopo l’avvio disastroso, la società è stata brava a cambiare subito rotta esonerando Perrotti e richiamando Urbano che aveva fatto benissimo sulla panchina biancoverde. Quindici punti nelle ultime sei di campionato sono sintomatici del momento di forma che sta vivendo la squadra. In vista della sfida di domenica a Vastogirardi, Urbano dovrà fare i conti con le assenze e soprattutto con l’infortunio di Vittorio Esposito che ha abbandonato il campo nel primo tempo per un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato uno stiramento per il fantasista che molto probabilmente dovrà stare fermo una decina di giorni. Non sarà della contesa anche il match winner di Avezzano Daniele Napoletano che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.