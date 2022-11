Il Comune di Isernia rende nota l’istituzione, in via sperimentale e a partire da lunedì 21 novembre, del primo Sportello Energetico della città, da mantenere attivo per tutto l’anno, previo buon esito dell’esperimento.

CHE COS’È?

Lo sportello energetico nasce per sostenere i cittadini nel comprendere meglio i propri consumi energetici e ad agire nel modo migliore per contenerli e diminuire il costo della bolletta, in un periodo che si prevede particolarmente complesso.

COME FUNZIONA?

Per richiedere un’analisi energetica basta chiamare il numero dello sportello, 0865-449279, e concordare un appuntamento presso il Comune o, in alternativa, inviare uno specifico modulo via whatsapp al numero dello sportello, previo consenso di utilizzo dei dati.

I documenti necessari per fare un’analisi energetica dell’abitazione sono:

– dati anagrafici;

– bollette del gas e dell’energia elettrica dell’ultimo anno;

– foto identificativa della targhetta della caldaia, del frigorifero, della lavatrice e di eventuali altri elettrodomestici.

Una volta consegnato o compilato il modulo, lo sportello si occuperà di svolgere una valutazione energetica al fine di capire i consumi per ridurli (ad esempio: dopo l’analisi si verificano i risparmi conseguibili con il cambio caldaia ed il cambio di elettrodomestici) e/o proporre soluzioni alternative per piccoli prestiti tra privati, grazie ai quali si potrà provare a richiedere un finanziamento per tali spese.

CHI LO GESTISCE?

Lo sportello verrà gestito dalle ragazze e dai ragazzi del servizio civile, in collaborazione con la struttura comunale.

QUANDO È APERTO?

Lo sportello è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00; e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 18:00. Lo sportello riceve solo previo appuntamento telefonico.

DOVE SI TROVA?

Lo sportello è collocato al primo piano del Comune di Isernia, in piazza Marconi, accanto all’ufficio protocollo.