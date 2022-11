L’impegno dell’amministrazione Comunale di San Massimo nella promozione del benessere psico fisico degli anziani si concretizza attraverso l’adesione ad un progetto, promosso dal Centro Sportivo Italiano – delegazione di Campobasso -, finalizzato a contrastare le situazioni di esclusione sociale migliorando la qualità della vita dell’anziano, favorendo processi di integrazione e socializzazione, promuovendo l’invecchiamento attivo mediante il potenziamento ed il mantenimento delle capacità ed autonomie residue.

Da novembre 2022 a Maggio 2023, a San Massimo, saranno organizzati una serie di laboratori esperienziali con esperti del settore finalizzati a soddisfare i bisogni della sfera psico sociale delle persone in età avanzata. ” I dati Istat sulla solitudine degli anziani non sono affatto incoraggianti ed è anche per questo motivo che il Comune ha deciso di attivarsi concretamente con iniziative all’insegna della vicinanza e della reciprocità.” – così il sindaco Alfonso Leggieri illustra il progetto – ” Gli incontri saranno importanti per promuovere la socializzazione e l’integrazione dei nostri anziani attraverso attività anche ludico-ricreative. Attraverso questi momenti di aggregazione speriamo di facilitare le occasioni di incontro tra i nostri anziani.”

Il primo appuntamento è in programma per il prossimo venerdì, 18 Novembre, alle ore 16.00 presso la sala consiliare.