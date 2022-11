Raddoppio della Trignina, vertice al Comune di San Salvo. Corallo: da anni ci battiamo per l’emergenza ora insieme è il tempo dei fatti. Presso il Comune di San Salvo, ospiti del sindaco Emanuela De Nicolis e su sollecitazione del prefetto di Chieti, Armando Forgione, si è tenuto il vertice con i parlamentari, amministratori locali abruzzesi e molisani, prefetture, province e i rappresentati dell’Anas. L’obiettivo condiviso è il raddoppio della Statale 650, meglio conosciuta come la Trignina. “I tempi non sono brevi – ha riferito il senatore Costanzo della Porta – manca ancora la progettualità, ma l’obiettivo è il raddoppio della Trignina e dobbiamo partire per l’importanza strategica che l’infrastruttura rappresenta. Non possiamo più aspettare, dobbiamo avviare l’iter necessario presso il Ministero delle Infrastrutture”. Dello stesso avviso il sindaco del Comune di Trivento, Pasquale Corallo, presente alla riunione, “sono al terzo mandato di sindaco di Trivento e da sempre ci battiamo per questa vera e propria emergenza, sia in termini di sicurezza stradale, sia per lo sviluppo dell’intera e vasta area. Il dato di fatto che è emerso dal vertice di oggi – ha concluso Corallo – e che siamo uniti e tutti gli attori sono consapevoli di iniziare a fare sul serio, a mettere nero su bianco e partire con la progettazione”. Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, ha evidenziato l’importanza di richiamare l’attenzione di tutto il territorio interessato e di lavorare uniti verso un unico obiettivo.