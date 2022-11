Un fatto gravissimo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Termoli, in un’officina meccanica. Un uomo, cliente dell’attività, a quanto pare, è entrato in stato alterato dentro l’officina di via Elba minacciando il titolare, di 35 anni, con una pistola. Solo la reazione di quest’ultimo e di un dipendente che sono riusciti a disarmarlo ha evitato la tragedia.

L’aggressore non era la prima volta che durante la giornata di oggi entrava in officina. Sembrerebbe che ci fosse un accordo con il meccanico per dei lavori alla sua auto. Tanto che per il titolare dell’attività è risultato tutto assurdo e inaspettato.

Quando è tornato la seconda volta in officina l’uomo, tra i 45 e i 50, di origini pugliesi è arrivato già armato. Sono stati attimi concitati. Una violenta colluttazione.

Titolare e collaboratore dell’officina sono riusciti a strappargli la pistola dalle mani. In pochi istanti, allertata, è arrivata la polizia che si trovava nei paraggi. L’uomo è stato ammanettato. Gli agenti hanno preso visione anche delle immagini delle telecamere.