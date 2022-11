E’ ancora in gravi condizioni, ricoverata in rianimazione a Isernia, ma dopo essere stata operata è fuori pericolo la donna di Pozzilli, 67 anni, rimasta ferita nell’incidente avvenuto ieri mattina sulla Venafrana, nel quale è morto suo marito, Francesco Arcaro, 72 anni. Tutta la comunità di Santa Maria Oliveto, la frazione nellla quale la vittima viveva, si è stretta attorno alla famiglia, la coppia ha due figli. Arcaro è deceduto sul colpo dopo che la sua auto è stata travolta da un tir all’altezza del centro commerciale I Melograni. Sono ora in corso le indagini per stabilire eventuali responsabilità. L’uomo che era alla guida del tir, di origine campane, è stato sottoposto all’alcol test e al drug test ed è risultato negativo a entrambi. La salma del 72enne deceduto si trova invece all’obitorio dell’ospedale di Isernia. L’incidente ha riaperto le polemiche sulla sicurezza della Venafrana, una Statale sempre più spesso teatro di tragedie della strada. Anche ieri dopo lo schianto mortale, e con le lunghe code che si sono verificate per ore, nel pomeriggio c’è stato un altro incidente: un tamponamento a catena che ha coinvolto tre camion con uno dei conducenti che è rimasto ferito.