Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 100 i nuovi positivi riscontrati su 488 tamponi refertati. Il tasso di positività è al 20,4%. Da registrare anche 172 guariti. 2 i ricoveri in Malattie infettive e 3 le dimissioni dal reparto.

Dei nuovi contagiati 28 sono di Campobasso, 16 di Termoli. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Al Cardarelli ci sono 7 pazienti in cura con il Covid e nessuno è in Rianimazione.

Gli attualmente positivi in Molise sono 4669.