Non che l’Abruzzo volesse farsi bello al cospetto del Papa con l’albero molisano. Ma il pasticcio dell’abete di Natale, poi risolto, è finito persino in cronaca nazionale.

Il naturalista di Lanciano, il fotografo Dario Rapino, si è preso la la briga di scrivere al Santo Padre chiedendo a Francesco di evitare che venisse tagliata la pianta solo per vanità.

Piazza San Pietro, il cuore mondiale della cristianità, rischiava di restare senza l’addobbo natalizio.

Il Comune di Rosello, che confina con il bosco di Montecastelbarone aveva annunciato il regalo al Papa: l’abete arriverà dall’Abruzzo. Salvo poi a scoprire che l’albero era in Molise, nel territorio di Agnone che da sempre vanta stretti legami con il Vaticano.

Lo stop al taglio ha provocato l’intervento delle alte sfere delle burocrazie regionali. L’assessore Cavaliere ha precisato che l’eventuale autorizzazione al taglio avrebbe impiegato non meno di un mese, per via della zona sottoposta a diversi vincoli ambientali.

Dopo Spelacchio in piazza Venezia, che costò alla sindaca dell’epoca Virginia Raggi una figuraccia in mondo visione, si è rischiato grosso anche sull’altra sponda del Tevere.

La soluzione è arrivata e, salomonicamente, ha fatto tutti contenti. L’albero in Vaticano arriverà dal vivaio di Palena, in Abruzzo. Il Molise non perderà il suo abete secolare nel bosco di Agnone e il Papa avrà l’abete in piazza San Pietro senza che nessuna pianta sia stata tagliata. Proprio come Francesco indica nel cantico, l’albero di Natale potrà illuminarsi al centro del colonnato di Bernini.