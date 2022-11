Parte il servizio di doposcuola rivolto agli alunni della scuola primaria di Trivento. Ad annunciarlo è l’assessore con delega alle Politiche sociali, Sandra Stinziani. Un servizio di assistenza allo studio e allo svolgimento dei compiti per gli alunni della scuola primaria, “parte oggi 14 novembre in via sperimentale il servizio di doposcuola– il commento dell’assessore Stinziani – per due volte a settimana. Un servizio gratuito, il progetto trova copertura nei fondi comunali e la disponibilità della scuola, che va nella direzione degli alunni e delle loro famiglie. Un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione di tutti, della struttura comunale, del sindaco, della scuola, nello specifico ringrazio il dirigente scolastico, le maestre e gli uffici amministrativi. Non in ultimo i ragazzi del Servizio civile e i volontari PUC. Ringrazio anche le famiglie, che hanno inteso l’opportunità, dando una buona adesione”. Il servizio erogato rispetterà questi orari: dalle 13.20 alle 14.00 è prevista la pausa pranzo, Dalle 14.00 alle 15.30 è prevista l’assistenza allo studio e allo svolgimento dei compiti. L’uscita subito dopo, con il servizio trasporto già posto in essere.