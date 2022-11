Produrre energia rinnovabile non deve prescindere dalla tutela dell’ambiente e delle aziende che producono nei luoghi dove gli impianti vengono realizzati.

La Coldiretti si dichiara decisamente convinta della necessità di spingere sulle fonti rinnovabili, specie in questo periodo di forte crisi, ma si oppone all’idea di sacrificare terreni agricoli, che producono cibo, per convertirli in aree per la produzione di energia.

“L’energia prodotta – ha spiegato Aniello Ascolese di Coldiretti – non porta vantaggi diretti alle popolazioni locali ma contribuisce a impoverire aziende agricole e zootecniche, che rischiano di chiudere – ha aggiunto il direttore – in nome di un effimero beneficio economico che altro non fa se non favorire l’abbandono di intere aree da secoli vocate alle produzioni agroalimentari di eccellenza.

Il riferimento è alla realizzazione nel territorio di Santa Croce di Magliano di un impianto fotovoltaico che occuperebbe una superficie di circa 35 ettari di terreni.

“Ci auguriamo – ha ribadito Ascolese – che tutti i piccoli centri interessati alla costruzione di impianti fotovoltaici a terra facciano fronte comune in difesa del territorio ancora incontaminato.

Bisogna scongiurare – ha concluso il direttore della Coldiretti – che le aziende agricole e zootecniche presenti in quelle zone scompaiano per sempre e con esse un immenso valore, non solo economico, fatto di tradizioni, cultura ed eccellenze agroalimentari non replicabili in altri luoghi”.