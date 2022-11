Ancora una vittima per il Covid. Si tratta di un uomo di 82 anni di Riccia che era ricoverato in Malattie infettive del Cardarelli. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche 144 nuovi contagi sui 536 tamponi processati, con il tasso di positività che sfiora il 27 per cento. C’è anche un nuovo ricovero in Infettivi, reparto dal quale sono stati dimessi 3 pazienti. sono 31 i guariti. Gli attualmente positivi in Molise 4.741 mentre al Cardarelli in pazienti ricoverati sono 8.