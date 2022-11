Alessandro Trevisi e Alessio D’Agostino subito in evidenza nella prima tappa della Coppa Parigi 2024 di scena ieri nella piscina del Centro Sportivo M2 di Campodipietra.

Alessandro Trevisi (junior) si qualifica per la manifestazione tricolore di scena a Riccione dal 3 al 5 aprile 2023 nel 100 stile vinto ieri con il tempo di 50”91 e nel 50 stile chiuso al secondo posto (23”35). Trevisi ha confermato il suo buon stato di forma conquistando anche il primo posto nel 50 dorso (26”06) e la seconda posizione nel 50 farfalla (25”72). Sempre nella categoria junior buoni anche i riscontri cronometrici di Jacopo Varriano che chiude la terzo posto la gara dei 100 farfalla (59”61), quarto nel 200 stile e nel 200 farfalla. Alessio D’Agostino (ragazzi) centra la qualifcazione per i Criteria di Riccione nel 100 dorso dove si impone con il crono di 57”22. Buone le sue prestazioni anche nel 200 dorso dove al traguardo è primo (2’07”7), terzo nel 400 stile (4’17”38), sfiora invece il podio nel 50 stile.

Il suo compagno di categoria Edoardo Libertone chiude al terzo posto nel 200 dorso con il tempo di 2’21”47. Sempre nella categoria ragazzi terzo posto per Federico Calzolaio nei 1500 nuotati in 18’47”59. Al femminile due terzi posti per Maira Margiotta, nel 400 stile (1’17”34) e nel 200 stile (2’20”13). Terzo gradino del podio negli 800 per Giulia Colallillo (11’44”68). Tra le junior terzo posto per Federica Santoro che segna un crono di 2’51”58 nel 200 rana, quarta nel 100 farfalla. Buone anche le prestazioni di Soffia Orrino (ragazzi) che sfiora il podio nel 50 stile, 100 misti e 100 farfalla e di Federico Di Rito (junior), quarto nel 100 dorso e 50 farfalla.

Fonte: Ufficio stampa