Iniziano ad entrare nel vivo anche i campionati giovanili del ricco vivaio cestistico campobassano orbitante intorno al riferimento della Magnolia. Al femminile – in attesa del via ai campionati – scrimmage di lusso giovedì 17 nel pomeriggio (con palla a due alle ore 19.30) nello scenario dell’Arena con l’under 17 della Magnolia Campobasso che andrà a sfidare le pari età del Basket Roma, campionesse d’Italia in carica con titolo centrato proprio nell’atto finale ospitato tra fine giugno ed inizio luglio nel capoluogo di regione. Al maschile, invece, il via alle danze ci sarà con l’under 19 griffata Ennebici che martedì – palla a due alle ore 18 – sarà ospite della Gio Basket Ortona per quello che sarà l’esordio in campionato dopo il rinvio, al prossimo primo dicembre con palla a due alle ore 19.30, della sfida d’esordio con il Basket Venafro per il girone A di prima fase del torno Silver. Sempre targato Ennebici e sulla scia del successo all’esordio con il Basket Venafro nello scenario di Vazzieri, giovedì 17 – con inizio alle 18.15 – il quintetto campobassano sarà ospite degli Amici del Basket San Salvo per la seconda giornata del girone A di prima fase del torneo Silver. Infine, ma con l’etichetta di Cestistica Campobasso, venerdì 18 – con palla a due alle ore 18 – la Cestistica Campobasso nel girone A di prima fase del torneo Silver inizierà il suo percorso con il derby dei capoluoghi contro l’Accademia Isernia nello scenario del PalaVazzieri.

Fonte: Ufficio stampa