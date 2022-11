È deceduto sul colpo Francesco Arcaro, l’uomo di 72 anni, alla guida della Dacia Sandero che, sulla statale 85, nella zona industriale di Roccaravindola, è stata travolta da un tir. Insieme a lui viaggiava la moglie: entrambi sono di Santa Maria Oliveto, una frazione di Pozzilli. La donna, di 67 anni, è rimasta gravemente ferita. L’ambulanza del 118 di Isernia l’ha portata d’urgenza al Pronto Soccorso del Veneziale con diverse emorragie in corso. I medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita, ma non è ancora fuori pericolo.

Il tir, proveniente da Isernia, e l’auto si sono scontrati all’altezza del centro commerciale ‘I Melograni’. Saranno le forze dell’ordine a chiarire la dinamica dell’incidente e a far luce sulle responsabilità. Intanto il camionista, un uomo di origini campane, è stato sottoposto all’alcol test e al drug test ed è risultato negativo a entrambi.

La salma di Francesco Arcaro è stata portata all’obitorio dell’ospedale isernino. Il magistrato deciderà nelle prossime ore se disporre l’autopsia.

L’incidente ha paralizzato il traffico per diverse ore, causando code chilometriche. Proprio per via dei disagi alla viabilità si è verificato, nel primo pomeriggio, un altro incidente sulla Venafrana: tre i camion coinvolti nel tamponamento a catena. Ferito solo uno dei tre conducenti: l’uomo si trova ora al Veneziale di Isernia per gli accertamenti del caso.

LANCIO TG INCIDENTE ROCCARAVINDOLA AGGIORNAMENTO

È Francesco Arcaro l’uomo di 72 anni che questa mattina ha perso la vita nel tragico incidente sulla Statale 85. Con lui viaggiava la moglie, una donna di 67 anni, rimasta gravemente ferita. I medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita, ma non è ancora fuori pericolo. Il servizio è di Valeria Migliore.

Riprese: Vincenzo d’Apollonio

Tag: incidente, venafrana, statale 85, tir, auto, mortale, francesco arcaro, dacia, camion, tamponamento, isernia