Che Brian May, leggendario chitarrista dei Queen sia un virtuoso del suo strumento è risaputo. Come pure che sia un patito della fotografia e più in particolare della stereoscopia, tecnica alla base del 3D. Ma che abbia scelto, personalmente, due scatti del Molise da inserire nel suo libro fotografico ‘Stereoscopy Is Good For You: Life in 3-D’, è sicuro una gran bella sorpresa e non può che fare piacere, vista la vetrina importante dell’evento di presentazione del libro e della mostra che resterà in esposizione fino a marzo 2023: la Proud Galleries di Londra.

I due scatti selezionati da Brian May sono di Maria Teresa Boghetich, milanese innamorata del Molise: una veduta di via Cannavina a Campobasso e un’alba dalle colline di fronte al litorale nord di Termoli. I due scatti del Molise pubblicati nel libro del chitarrista dei Queen non sfigurano affatto tra i lavori di circa cento fotografi provenienti da tutto il mondo appassionati di stereoscopia, che hanno risposto alla chiamata di May e della sua London Stereoscopic Company e hanno inviato i propri lavori realizzati durante il periodo della pandemia. I soggetti fotografati sono stati i più disparati, ed erano tutti accomunati dalla volontà di cogliere bellezza in un periodo così particolare e doloroso per tutti, spiega Maria Teresa Boghetich. E poi ricorda: “Appena è stato possibile spostarsi tra regioni sono partita da Milano con la mia famiglia e sono tornata qui: durante il lockdown, chiusi nel nostro piccolo appartamento a Milano, abbiamo spesso sognato di passeggiare sulle spiagge di Petacciato, camminare tra le strade malinconiche dei borghi o ammirare i paesaggi infiniti dell’entroterra. Ora anche Brian May conosce l’esistenza del Molise, il mio posto felice”, conclude la fotografa milanese. E chissà, diciamo noi molisani, che non venga anche a lui la voglia di fare un salto nella nostra regione, a fare qualche scatto. Nel frattempo, se si è in giro a Londra si può visitare la mostra alla Proud Galleries e, per gli appassionati del Queen, di Brian May e di stereoscopia, il libro è facilmente rintracciabile sul web.