Successo di vendite per il nuovo gioco da tavolo “Molise”, un’opera in stile “Monopoli” realizzata da appassionati che hanno voluto omaggiare le bellezze della regione trasformandole in caselle. E allora lanciando il dado si inizia l’avventura attraverso borghi e luoghi magici tutti molisani.

Secondo le regole di gioco si parte dalla casella di Altilia per poi destreggiarsi tra Isernia, Campobasso, Agnone, Termoli, Oratino e tanti altri paesi. Obiettivo di “Molise” è quello di diventare il giocatore più ricco del tavolo, accumulando soldi, facendo investimenti e acquistando terreni. Un’esperienza autentica raccontata in chiave ironica e informale.

Tra le varie caselle figurano anche quelle dedicate all’emittente televisiva Telemolise e a tante altre aziende del territorio riconosciute come veri e propri marchi distintivi per la regione. E tra uno “speramm’ buon” e un “mettem’c l’anema mpac’, le risate e il divertimento divengono leitmotiv dell’intero gioco.

Tre le persone coinvolte nel progetto a cura di “Edizioni Demoela”: l’autore Claudio Iannetta e i grafici Daniele Giovannelli e Francesca Guidotti. Numerose le collaborazioni: da “Telemolise” a “Calciocavallo FC”, dalla community de “Il Molise non esiste” all’azienda “La Molisana”. Agli ideatori del gioco il plauso per aver interpretato il Molise in una chiave del tutto innovativa, lanciando una proposta che funge da elemento attrattivo per le bellezze della nostra terra.

Il gioco da tavolo è in vendita online e in vari negozi molisani, tra cui librerie e tabaccherie.