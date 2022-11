Torna in Molise About The Future, dal 17 al 27 novembre al palazzo ex Gil di Campobasso, il festival che indaga il rapporto cross-culturale, la diffusione dei nuovi linguaggi artistici e le convergenze tecnologico-scientifiche derivate dalla cultura contemporanea. Il programma oltre alla sezione espositiva, prevede una serie di appuntamenti ed incontri. Prodotto ed organizzato dalla Fondazione Molise Cultura “il Festival è un laboratorio sperimentale e piattaforma di ricerca e studio di pratiche artistiche contemporanee – ha affermato Luca Basilico, direttore del festival – La rilettura del passato è il solco entro cui si inseriscono le visioni e le tendenze del XXI secolo. Con About the future raccontiamo in Molise le innovazioni internazionali, senza tralasciare il tessuto produttivo regionale. L’attività consente di posizionare la Fondazione Molise Cultura all’interno di un mercato globale di Festival che operano all’interno della trasversalità settoriale e le contaminazioni, inoltre è ponte relazionale.

Il Programma prevede installazioni multimediali, postazioni interattive e video-screening con un focus sull’animazione d’artista contemporanea. Una sezione incontri e tavole rotonde con panel specifici, in particolare, oggetto d’interesse saranno le tematiche riguardanti le policies europee di sviluppo del settore culturale, mentre nell’ambito dell’educazione ci saranno anche in questa edizione le attività teorico-pratiche educative interessate dalla trasversalità tematica e con un’attenzione alla digital culture, presentate all’interno degli Educational e con i Workshop.

Nel contesto educativo, si parlerà di gamification e metaverso, innovazione della museografia, valorizzazione del patrimonio culturale, arte & tecnologica.

Altra novità di questa edizione sono le attività 4kids destinate al pubblico giovanile ed alle famiglie con laboratori di coding e robotica organizzati da una start up innovativa. Inoltre sarà dedicato uno spazio sull’uso della tecnolgia VR per raccontare i territori ed infine una lecture performance audiovisiva per affrontare il tema della performance teatrale coinvolta dal sistema tecnologico di produzione scenografica.