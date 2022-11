È il caso di dire: “Tutto è bene quel che finisce bene”. Una bella storia a lieto fine quella che si è conclusa grazie a cittadini sensibili e amanti degli animali e Carabinieri forestali. Tutto ha avuto inizio nella periferia di San Massimo, dove un cittadino molto sensibile, Marco Lisella, mentre passeggiava in zone a lui conosciute, si è imbattuto in una cucciolata abbandonata nel torrente Rio, in una zona molto impervia.

Subito ha segnalato la cosa alle forze dell’ordine e alla guardia ecozoofila e Coordinatore provinciale della stessa, Carmine Prioriello, i quali hanno subito attivato la procedura che si adotta in casi simili. L’arrivo dei Carabinieri della Guardia Forestale di Sepino è stato tempestivo come anche quello del veterinario dell’Asrem che era di turno. Grazie al loro intervento non è stato necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco, sempre pronti in queste circostanze.

«Un plauso – ha commentato Prioriello – va a tutti quanti hanno contribuito a salvare i cuccioli e soprattutto ai Carabinieri Forestali che sono riusciti, nel migliore dei modi e tempestivamente, a intervenire”.

I cuccioli passeranno ora per il canile e sono a disposizione per essere adottati.