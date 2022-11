Messa in sicurezza della strada di collegamento dei comuni di Limosano, Castropignano, Sant’Angelo Limosano e Fossalto, al via la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di oltre un milione di euro. L’amministrazione comunale di Limosano, con atto pubblico, ha avviato l’iter per il completamento della messa in sicurezza della strada di collegamento dei comuni di Limosano, Castropignano, Sant’Angelo Limosano e Fossalto. In palio ci sono un milione e 160 mila euro e l’appalto sarà affidato con procedura negoziata: già pronta la lettera di invito e disciplinare di gara, che sarà rivolta a 10 ditte scelte tra quelle facenti parte dell’elenco delle ditte approvato con determinazione del responsabile dell’area urbanistica, lavori pubblici ed espropri.