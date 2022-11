È tornato in libertà l’uomo che, nel tragico incidente avvenuto a Busonengo lo scorso giugno, avrebbe provocato la morte di tre ragazzi: due minorenni piemontesi e Carmine Marotta, il giovane isernino, residente a Biella, di appena 21 anni.

Accogliendo l’istanza dei difensori, che chiedevano misure meno afflittive, il gip di Vercelli, dopo cinque mesi agli arresti domiciliari, ha rimesso in libertà l’uomo di 29 anni, originario dell’Equador e residente a Biella, indagato per omicidio stradale. Per il giovane c’è solo l’obbligo di dimora. Una notizia che ha fatto infuriare i parenti dei tre ragazzi che, all’alba del 5 giugno, hanno perso la vita sulla statale che collega Biella a Vercelli.

Intanto il gip ha concesso al consulente una proroga di ulteriori due mesi per la perizia cinematica, in virtù della complessità del caso. L’udienza si terrà il prossimo 17 gennaio.