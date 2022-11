La Commissione regionale preposta alla designazione degli insigniti dell’onorificenza di “Ambasciatore del Molise nel Mondo” ha deciso, su proposta del presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, di assegnare quest’anno una onorificenza speciale, quale Eccellenza del Mollise, alla memoria dell’attrice agnonese Paola Cerimele, scomparsa lo scorso agosto in un incidente stradale. Il titolo di ‘ambasciatore del Molise’ viene attribuito a quelle persone di origine molisana che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle regioni italiane diverse dal Molise, in cui sono emigrate in passato o dove vivono stabilmente. La consegna delle onorificenze avverrà in occasione della Giornata dell’Emigrazione molisana nel mondo, che si terrà ad Agnone il prossimo 6 dicembre.