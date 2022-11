S’indaga con un’idea precisa. Chi ha appiccato il fuoco alle due auto in due diverse zone del centro di Campobasso sapeva quello che stava facendo e lo ha fatto anche con una certa perizia.

Il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco sta collaborando con la Squadra Mobile per risalire agli autori del gesto. Non è esclusa la pista dei balordi, ma proprio per il fatto che i tecnici danno evidenza alla tecnica impiegata per far divampare le fiamme, la pista dell’intimidazione è quella che sta più in piedi.

Le chiamate, arrivate in piena notte al centralino di via Sant’Antonio dei Lazzari, hanno riguardato due auto che avevano preso fuoco in due strade non molti distanti, l’una dall’altra. Una in via Zuccarelli, traversa chiusa di via San Lorenzo, l’altra dall’area parcheggio della Biblioteca Albino di via D’Amato.

Nel primo caso i danni all’auto sono stati abbastanza seri, nel secondo l’arrivo della squadra dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ad altre automobili parcheggiate.

Circostanza casuale, ma nemmeno questo elemento viene del tutto escluso, il fatto che in prossimità ci fossero dei cassonetti dell’immondizia. Peraltro, nella stessa notte, uno è andato a fuoco in Corso Bucci, anche se questo episodio non viene collegato a quello delle due auto.

Indaga la Squadra Mobile che ieri ha effettuato un sopralluogo in via Zuccarelli dove sono state ispezionate le telecamere di un’attività commerciale. E proprio dai video di sorveglianza potrebbero arrivare le prime risposte per capire se si tratti di un atto intimidatorio e soprattutto indirizzato a chi.