Sono 100 i nuovi contagi in Molise sui 395 tamponi processati, con il tasso di positività al 25%. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche quattro nuovi ricoveri in Malattie infettive e un paziente dimesso dallo stesso ricovero. Gli attualmente positivi in Molise sono 4.555 mentre i pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 10.