Nona giornata nel torneo di A2, turno casalingo per il Cln Cus Molise che attende al Palaunimol, domani pomeriggio alle 16.00, il Modena Futsal. Dodici punti per gli emiliani, undici per i molisani, un’altra sfida equilibratissima sulla carta come quella andata in scena sabato scorso tra gli Hornets ed il Cus. La squadra di Sanginario soffre di “pareggite” in questo avvio di stagione, due vittorie, cinque pareggi, nessuna sconfitta, questo il bilancio. Un dato che va analizzato in due direzioni, vero che i cussini non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio in diverse circostanze, altrettanto vero che i pareggi sono arrivati sempre in rimonta, spesso nei secondi finali. Questo dimostra che Barrichello e compagni hanno carattere da vendere e riescono a mantenere lucidità nei momenti conclusivi di ogni gara. Un atteggiamento da migliorare riguarda l’approccio, bisogna evitare di andare in svantaggio per poi dover giocare una gara a rincorrere gli avversari. Questo lo step richiesto alla squadra di Sanginario per tornare al successo e rilanciarsi nelle zone altissime della classifica. L’avversario di domani, il Modena, è reduce da due sconfitte consecutive, un roster che ha dimostrato di poter competere alla pari con tutti, come dimostrato nella sconfitta di misura contro la capolista Lido di Ostia maturata solo nei minuti finali. Il Modena può contare sull’esperienza e la qualità dei laterali Korsunov e Dudù, oltre una serie di pedine che da anni calcano i palcoscenici dei massimi tornei nazionali. Prevista una partita spettacolare al palazzetto dell’Unimol, tra due squadre che scenderanno in campo con l’obiettivo tre punti.

Nel torneo di C1 stop al campionato, domani si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale di coppa Italia. Semifinale ipotecata per lo Sporting Campobasso che riceve il Venafro forte del 12 a 2 maturato al pala Pedemontana, una formalità l’incontro previsto domani. Le altre gare sono tutte in equilibrio, il Torremaggiore riceve il Larino, all’andata 7 a 6 per i molisani, il Monacilioni deve ribaltare quattro reti di scarto inflitte dall’Arcadia Termoli, infine il Miranda deve confermare il 4 a 2 maturato a Bojano nel return match in programma domani pomeriggio.