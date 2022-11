Il senatore Claudio Lotito è stato eletto vicepresidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“Un ruolo prestigioso e importante – ha commentato la coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione – che saprà di sicuro ricoprire al meglio grazie alle sue note competenze e qualità umane”.

Il senatore Lotito è stato scelto anche come capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze e Tesoro. “Un doppio riconoscimento – ha aggiunto la Tartaglione – in un ambito sempre più delicato e cruciale per la politica che sarà utile anche per le problematiche del Molise”.