Ormai è ufficiale: con una nota l’Asrem ha disposto il blocco dei ricoveri nel reparto di Psichiatria del Veneziale. Le urgenze, dunque, saranno trattate al Cardarelli di Campobasso, dove verranno trasferiti i pazienti che avessero necessità di assistenza ospedaliera.

Restano invece operativi i servizi territoriali: il centro diurno a San Lazzaro e gli ambulatori di via Giovanni XXXIII, dove i medici del reparto garantiscono ancora l’assistenza ai pazienti.

Intanto gli infermieri che operano nel reparto hanno dato la propria disponibilità ad accompagnare al Cardarelli chi è già ricoverato e chi invece in futuro ne avrà bisogno.

Il disagio è provocato dalla carenza di personale: solo tre, infatti, i medici rimasti in Psichiatria, che non riescono materialmente a coprire tutto il carico di lavoro, pur affrontando turni che arrivano alle 40 ore settimanali.

«Gli infermieri ci sono e altro personale si può ottenere per urgenza, in deroga a tutto – ha commentato su Facebook Franco Veltro, già direttore del Dipartimento Salute mentale di Campobasso, ora in pensione –. È sufficiente – ha aggiunto – una cooperativa che già opera nel settore e che potrebbe ricevere un fondo aggiuntivo per assumere tecnici della riabilitazione, psicologi e assistenti sociali. Si sblocchino – ha concluso Veltri – le stabilizzazioni, le mobilità, i concorsi».

Intanto, per la prima volta, si è riunita a Palazzo San Francesco la Commissione d’indagine sulla sanità. Un incontro preliminare, che è servito a eleggere il presidente Alex Paniccia e la vice Antonella Matticoli, che hanno garantito di voler affrontare la discussione su Psichiatria già dalle prossime riunioni.