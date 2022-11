Spregiudicati, senza paura, entrano in casa anche se c’è qualcuno. Nel mirino soprattutto oro e contanti. Almeno 10 colpi messi a segno nelle ultime due settimane, in modo particolare nel week end. A Ururi è allarme furti e la gente è spaventata. Il sindaco Laura Greco chiede aiuto si appella a Prefettura e Questura di Campobasso.

I cittadini sono preoccupati, più di qualcuno minaccia ronde. La situazione è diventata insostenibile. In un caso, i balordi sono entrati e in casa c’era una ragazzina. Per lei sono stati attimi di terrore. La periferia del paese, la zona più colpita.