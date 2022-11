Il Comune di Campobasso, nell’ambito dei ‘Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari’, ha posto in vendita attraverso un’asta pubblica per singoli lotti alcuni immobili di proprietà “non più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di immediata alienazione”. Si tratta, nello specifico, di tre fabbricati (ex scuola materna, edificio ex scuola elementare ed edificio ex palestra) del plesso scolastico ‘Nina Guerrizio’ di via D’Amato e via Sant’Antonio dei Lazzari, più relativa area di pertinenza e del fabbricato, sede dell’ex edificio scolastico più relativa area di pertinenza, di via Kennedy e viale Monsignor Bologna. Il valore di stima posto a base d’asta è di 2.475.000 euro per la ex scuola ‘Nina Guerrizio’ e di 3.285.000 euro per quella di via Kennedy. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 25 novembre, l’asta pubblica verrà espletata il 28 novembre, alle 10, nella sede del Comune. Il bando di gara è consultabile sul sito web comune.Campobasso.it.