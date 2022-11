Festa dell’Albero a Trivento, organizza Legambiente, Congeav e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per il prossimo 12 novembre 2022, con inizio alle ore 10.00, presso la rampa di accesso al Liceo Scientifico Tecnologico, su via Acquasantianni. La giornata ecologica è stata organizzata da Legambiente, Congeav e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trivento. All’evento sono state invitate le scolaresche e le autorità militari ed ecclesiastiche del posto. Gli alberi sono i nostri più grandi amici nella lotta alla crisi climatica – fanno sapere da Legambiente – assorbono CO2, producono ossigeno sono indispensabili per la vita sul pianeta. Le iniziative di Festa dell’Albero 2022 fanno parte del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è partner, con l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi in Europa. La campagna è sostenuta da Music for The Planet, il progetto per un futuro più sostenibile che unisce musica, ecologia e cittadini contro gli effetti dei cambiamenti climatici.