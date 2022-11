Test molto probante quello che andrà in scena i prossimi 10 e 11 novembre allo stadio del nuoto di Riccione. Versione dei campionati assoluti invernali che quest’anno sono anticipati di quasi un mese rispetto alle consuetudini ed in vasca da 25 metri, anticipo necessario perché valido come ultimo test prima dei mondiali in vasca corta di Melbourne (13-18 dicembre). Saranno 458 atleti in rappresentanza di 117 società presenti, con 239 maschi e 219 femmine iscritte per 1049 presenze gara; in start list anche Marco Gallesi, atleta del 2003 in forza alla Hidro Sport, ormai da qualche anno avvezzo a questi palcoscenici di valore assoluto. Il forte velocista giallo-blu che ha, gioco-forza, dovuto riprogrammare interamente la sua preparazione atletica per via della frequenza universitaria decentrata rispetto alla sua sede abituale di allenamenti, parte con l’intento di verificare le sue reali condizioni fisiche ed avere i primi riscontri effettivi su questi nuovi equilibri personali, facendo leva soprattutto sul suo carattere a forte propensione “agonistica”. Marco Gallesi sarà impegnato nei 50 farfalla nella prima sessione di gara e nei 50 stile libero il giorno successivo; vanta personali di grande levatura, l’intento dunque sarà quello di confermarsi a livelli di eccellenza per incanalare nel migliore dei modi questa stagione agonistica 2022-23 appena iniziata.

