Continuare a macinare punti e consolidare la vetta della classifica nel girone R del campionato nazionale under 19. Il Circolo La Nebbia è stato autore di un avvio di stagione da applausi con un percorso netto che ha visto Sabia e compagni collezionare nove punti in tre partite. La strada da percorrere è ancora tanta ma la squadra di mister Antonio Di Stefano ha tutte le carte in regola per togliersi delle belle soddisfazioni. Domenica al Palaunimol arriva l’Academy Pescara e l’obiettivo è quello di proseguire sulla strada intrapresa. “Siamo partiti con il piede giusto – afferma mister Antonio Di Stefano – e la cosa mi fa enormemente piacere. Il gruppo mi segue, i ragazzi stanno lavorando bene dall’inizio della preparazione e i risultati che stanno arrivando sono il frutto di un lavoro certosino iniziato in estate. Siamo giovani e con ampi margini di miglioramento, possiamo crescere ancora ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia”. Il pensiero del tecnico va a quella che è la stagione in generale. “La vittoria di Chieti ha certificato il valore della nostra squadra – rimarca – occhio anche al Futsal Pescara che sicuramente potrà dire la sua per obiettivi importanti. Ci sarà da divertirsi fino alla fine e bisognerà continuare a lavorare così come stiamo facendo. Certo, il forfait di Casagiove e Aversa Parete, ha tolto due belle realtà al nostro raggruppamento ma il torneo resta di buona qualità”. Sognare è lecito ma bisogna mantenere i piedi ben saldi a terra. “Siamo appena all’inizio – rimarca il tecnico Di Stefano – abbiamo davanti ancora tanta strada da percorrere e accontentarsi sarebbe un errore. Sicuramente l’avvio è stato convincente ma non abbiamo ancora fatto nulla. Attraverso il lavoro le soddisfazioni possono arrivare sicuramente”.