Si è conclusa una grande stagione per la Sei Torri Bike Team. La società del capoluogo ha messo in mostra i suoi uomini ottenendo risultati di rilievo in ambito nazionale sia nel settore mountain bike che nel settore strada. I successi ottenuti sono frutto di un grande lavoro di squadra basato prima di tutto sulla passione di una squadra destinata a crescere nel tempo. Abbiamo affidato alle parole del presidente Emilio Bontempo il bilancio di questa annata.

Si è conclusa una stagione intensa e ricca condita da grandi risultati per la Sei Torri Bike Team. Soddisfatto di come è andata?

“Si è appena conclusa una stagione molto intensa per tutti i componenti del team, abbiamo iniziato a correre prestissimo, a gennaio con Antonio Pensato nel trittico laziale dove ha ben figurato. A febbraio Giuseppe Gennarelli ha iniziato a correre in Puglia ottenendo buoni piazzamenti e man mano la nostra stagione è entrata nel vivo. Il focus principale della Sei Torri Bike Team è stato il campionato regionale: dopo anni si è riattivato il movimento mountain bike in Molise e ho voluto fortemente la partecipazione di tutti. Colgo l’occasione per ringraziarli per la loro partecipazione. Abbiamo conquistato la maglia di campione regionale M1 con Alessandro Notte, giovane promessa della mountain bike molisana su cui, non mi nascondo, punto molto negli anni a venire, Antonio Pensato ha conquistato la maglia di campione regionale M3. Conquistiamo anche la maglia di squadra in ambito regionale, per me una soddisfazione immensa Oltre che in Molise abbiamo corso in altre sei regioni, partecipato ad una gara a tappe in Austria e al campionato del circuito ‘Sulle orme dei Sanniti’ dove io, in virtù della classifica assoluta, ho conquistato la maglia di vincitore nella categoria M2. In ambito strada Marco Cuccovia e Libero Pinto hanno partecipato alla Nove Colli. Piano piano prenderanno confidenza nelle corse. La Sei Torri nasce come squadra corse e sono molto soddisfatto per l’annata agonistica appena conclusa”.

Avete gettato le basi per qualcosa di importante in futuro. E’ così?

Sì, anche se la stagione si è appena conclusa, con Giuseppe Gennarelli che reputo il mio braccio destro nelle scelte societarie, abbiamo iniziato a fare una panoramica della stagione 2023. L’obiettivo primario resterà confermarsi in ambito regionale e partecipare a qualche grande evento nazionale. Nel settore strada prenderemo parte al prestigioso circuito Marche. Il prossimo anno la famiglia Sei Torri si allargherà con l’arrivo di due forti biker molisani che hanno sposato il nostro progetto e non vedono l’ora di buttarsi nell’arena”.

Partendo da questi traguardi dove potete arrivare?

“Dove possiamo arrivare sinceramente non lo so. Più che il punto di arrivo ci interessa il viaggio nell’arrivare ad un qualcosa. In questo viaggio ci deve essere voglia di divertirsi, non dimentichiamoci che siamo amatori. Dobbiamo condividere esperienze insieme e una sana competizione sportiva sono alla base di tutto, il resto è una conseguenza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono sempre credendo nel nostro progetto. Senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile”.

Fonte: Ufficio stampa