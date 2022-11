Share on Twitter

Recesso unilaterale dall’Unione dei Comuni del “Medio Sannio”, seduta straordinaria del consiglio comunale di Trivento. Il consiglio comunale è stato convocato per domani, 9 novembre 2022, alle ore 15.00 in prima convocazione, alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso il Centro Polifunzionale sul corso Beniamino Mastroiacovo. Unico punto messo all’ordine del giorno, il recesso unilaterale dall’Unione dei Comuni del “Medio Sannio”. All’Unione dei Comuni del Medio Sannio afferiscono i seguenti Comuni: Duronia, Fossalto, Limosano, Molise, Pietracupa, Salcito, Sant’Angelo Limosano, San Biase, Torella del Sannio e Trivento. Nel mese di agosto scorso è stato eletto presidente William Ciarallo, sindaco del Comune di Sant’Angelo Limosano. Inoltre, con il rinnovo delle cariche è stato eletto vicepresidente Dmytro D’Alessandro, vicesindaco di Molise; assessori: Camillo Santilli, Sindaco di Pietracupa; Giovanni Galli, Sindaco di Salcito; Paolo Berardo, Sindaco di Duronia.