Occorrono almeno 60mila euro per ristrutturare la chiesa di Sant’Anna di Petrella Tifernina. il Comune però non li ha, quindi di lanciare una sottoscrizione aperta alla popolazione. “La chiesa di Sant’Anna è un edificio di rilevante interesse storico e antropologico. Risale, con molta probabilità, almeno al 1400 d.C. ma – ha spiegato il sindaco Alessandro Amoroso – questa amministrazione non può intervenire direttamente, poiché non dispone delle liquidità necessarie. Quindi abbiamo deciso di procedere con una raccolta fondi che, sicuramente, ci consentirà di riportarla al suo antico splendore”.

Il provvedimento di giunta legittima i cittadini, le associazioni e le imprese a donare piccoli contributi utili per la riqualificazione della chiesetta di proprietà comunale, oggi chiusa ed inagibile. Le donazioni, all’insegna dello spirito di comunità, saranno anonime e potranno essere inviate con bonifico bancario.

“Non abbiamo imposto un limite di tempo. Siamo consapevoli che i nostri cittadini, le nostre imprese e le associazioni del territorio, nel loro piccolo e se potranno, contribuiranno alla buona causa – ha concluso il sindaco – Le donazioni termineranno solo al momento del raggiungimento della somma necessaria ai lavori di manutenzione e ristrutturazione, fissata a 59.222,00 euro iva inclusa”.