Si avvicina la data del 3 dicembre, manca meno di un mese e lo staff organizzativo è al lavoro per la Festa dei Fuochi rituali, ad Agnone. Nella prima riunione in Municipio, nel comune altomolisano, si sono seduti intorno al tavolo i rappresentanti dei paesi interessati: Agnone, Civitanova del Sannio, Oratino, Montefalcone e Salcito. Tutti centri in cui si svolgono manifestazioni legate ai riti del fuoco che richiamano turisti, appassionati, emigrati che ritornano per le festività natalizie e sono simbolo della tradizione locale.

Durante l’incontro si sono gettate le basi per organizzare al meglio l’appuntamento di sabato 3 dicembre. La sfilata dei fuochi seguirà lo stesso percorso della Ndocciata, con partenza dal monumento all’emigrante e arrivo in via Alcide de Gasperi e ad aprire, davanti a tutti, sarà la faglia Oratino, seguita dalle ‘ndocce Civitanova, quindi le farchie di Montefalcone, le farchie di Salcito e, in chiusura, le ‘ndocce di Agnone. La ‘Ndoccia di Pietrabbondante, invece, sarà fissa in Largo Sabelli, davanti alla scalinata di S. Antonio.

Un suggestivo fiume di fuoco attraverserà le vie di Agnone per un evento unico, al termine del quale sfileranno anche i costumi tipici dei comuni partecipanti. E’ in programma anche un percorso del gusto con i piatti tipici della cucina locale. Rioni trasformati in zone del fuoco come ad esempio quello di Maiella che ospiterà mercatini.

All’evento, fino alla fine, potrebbe partecipare anche Belmonte del Sannio. Ci saranno altri incontri per mettere a punto questioni logistiche.