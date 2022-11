I dati Covid in Molise. Sono 78 i nuovi casi su 659 tamponi processati. Tasso di positività all’11,8% . Ci sono due ricoveri: uno in Terapia intensiva e uno in Malattie Infettive. Salgono a 6 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali 1 in Rianimazione, che quindi non è più vuota. I guariti sono 258 con gli attualmente positivi nella nostra regione che scendono a 4384.